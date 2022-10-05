Скидку в 30 % на оплату госпошлин через портал госуслуг отменят с 1 января

17:50, 05 октября 2022, ПАИ

Скидку в 30 % на оплату госпошлин через портал госуслуг отменят с 1 января следующего года. Об этом сообщает Минфин РФ.

«Министерство финансов Российской Федерации не выходило с предложением об отказе от 30 % скидки на оплату пошлин через «Госуслуги». Скидка изначально планировалась как временная мера - до 1 января 2023 года. Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки», - говорится в сообщении.

Сейчас для физических лиц действует 30 % скидка при оплате госпошлины на портале госуслуг, пишет ТАСС.