«Учат в школе»: псковские випы рассказали о любимых педагогах

20:20, 05 октября 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о любимых учителях, школьных происшествиях и советском подходе.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева:

Моя первая учительница – Семенова Нина Васильевна, молодая, только что пришедшая из института, очень профессиональная, как я ее запомнила. Строгая, но при этом справедливая и добрая. Она нас держала в дисциплине, приучала к порядку, держала руки, ставила нам письмо. К сожалению, Нина Васильевна, наша первая учительница, достаточно быстро уехала, сразу после первого класса. Потом несколько лет нашим учителем была Федосеева Вера Леонидовна, образец. Она была просто идеальным педагогом.

Военный комиссар Псковской области Сергей Судаков:

Сначала я пошел в школу в шесть лет, а учитель говорит: «Он пока еще не в школе. Он где-то в облаках летает, ваш мальчик». Мать спрашивает: «А что делать?» – «Ну ему же когда семь лет?» – «В октябре». – «Ну давайте на следующий год». И я потом пошел уже с восьми – и нормально, со второго захода.

Я пошел в школу в группе советских войск на севере Германии в красивом старинном городе Шверин недалеко от Балтийского моря. Школа была в старинном здании с колоннами, с большим крыльцом. На втором этаже – буфет. И нам вечно там: «Дедовщину еще никто не отменял», – старшеклассники нас отпихивали, и мы не успевали купить себе булочку с колбасой и стакан чая или кофе с молоком. Но потом мы, пацаны, просекли, что можно и не ходить в буфет, а эти деньги оставлять и после школы отправлялись на ярмарки. Там можно было из воздушки пострелять, выбить себе какую-то лотерейку. Классно было тогда. А первая учительница настолько нас грамотно научила писать, что я диктанты писал в редких случаях на «четверку». В суворовское училище конкурс был восемь или девять человек на место – я диктант написал на пять.

По-моему, учительницу звали Валентина Ивановна. Больше всего мне запомнилось, как она с нами разговаривала. Я не знаю, как сейчас в школе, но она таким бархатным голосом говорила: «Дети, с сегодняшнего дня у вас начинается новая жизнь, полная неожиданностей и интересных моментов». И мы такие, как будто сказку слушаем, и сидим, рты открыли… «Сегодня мы должны с вами с одним из этих моментов познакомиться. Вот, например…» – и начинает нам рассказывать про чистописание, про какие-то элементы. Она с нами везде ходила: на переменки, в спортзал, – смотрела, не надо ли кому помочь переодеться в форму.

Как-то в классе был конкурс на лучший гербарий, я вошел в пятерку лучших. Желание учиться во многом зависит от учителя. Другой придет, например, и бубнит: «Вот поэт Александр Сергеевич Пушкин…», а все сидят в телефонах и не реагируют.

Прокурор Псковской области Иван Грибов:

Я пошел в школу в Стерлитамаке, это в Башкирии. Первая учительница у нас была женщина в годах, уважаемая, заслуженная. Нам повезло, потому что мы еще маленькие, глупенькие, она нас всех организовала, расставила. Наверное, это и была классическая советская школа, о которой сейчас вспоминают как о чем-то потерянном. У меня, например, мотивацию к тому, чтобы хорошо учиться, именно она заложила. Потом я менял школы, так как отец был военным, а заложенное желание добросовестно учиться оставалось.

Учительница отлично мотивировала, я прямо пытался получить хорошую оценку. Она видит, старается ребенок, она ему – раз! – еще планочку повышает, еще повышает. Индивидуальная работа. Вот такая хорошая советская школа. Поэтому у меня такие хорошие воспоминания.

Помню, как она вечером поздно шла из школы, а был ветер, мороз, лед кругом. И я смотрю: она из школы выходит, ей никак не пройти. И вот я за ручку ее держал и шел с ней, провожал. Такие теплые воспоминания.

А потом, конечно же, учителя менялись, и на каждом этапе были те, кто влиял на мировоззрение. Кого-то и с юмором вспоминаешь. Помню, каждый понедельник начинался с политинформации. Надо было сделать какой-то доклад. Я встаю и говорю: «Вчера была Пасха». Конфуз, такой конфуз неудобный. У меня вызвали папу в школу (он все-таки партийный работник) и говорят: «Ну вы партийный работник, как вы могли допустить такое в семье?» Он говорит: «А чего, вы не отмечали разве Пасху? Да что вы?» Проходит буквально год или два, та же политинформация, та же учительница говорит: «Вчера мы всей страной отмечали наш праздник Пасху, которую многие в свое время не называли». Я себя чувствовал диссидентом, вошедшим в новую эпоху.

Потом с этой учительницей стояли на политинформации, после политинформации включали пионерский марш «Взвейтесь кострами…». Ну и надо было поднять руку. Я держу руку, смотрю – она отвернулась. Я руку поменял. Она поворачивается, видит, что я руку поменял. Опять вызвала родителей в школу за нарушение режима. Как-то так весело было. Помню, к нам пришла молодая учительница, буквально только закончила институт, так вот она играла на гитаре и нас всех научила играть, мы песни какие-то сочинили, то есть она нас чем-то новым вдохновила. Поэтому у меня только хорошие воспоминания об учителях. Они – наша основа в жизни, именно они формируют во многом наше мировоззрение.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина:

Моя первая учительница в начальных классах – Валентина Михайловна Бородай, человек очень строгих правил, к которым она нас, первоклашек, приучила. Она всегда была очень элегантно одета и уроки вела так же. Главное, к чему она приучила, – всё, за что бы ты ни брался, ты должен делать так, чтобы потом не переделывать.

Учителя в средней и старшей школе привили трудолюбие и желание сделать максимум того, на что способен вне зависимости от обстановки. Они не учителя своего предмета или не учителя в какой-то школе – они учителя по жизни. Они это делали вне зависимости от того, 36 детей, отличник ты, троечник, или еще что, для них все дети были равны. Вот это была парадигма советской школы.

И второй момент: ты не можешь работать в образовательном учреждении, неважно, детский сад это, школа или вуз, если ты не любишь детей. Ты должен любить детей. Ты можешь быть строгим, ты можешь быть требовательным, но ты должен любить не работу, а именно детей.

Врио военного прокурора Псковского гарнизона, майор юстиции Александр Панков:

Наверное, первый учитель и был самым любимым, поскольку он принял в объятия школы в Костроме, в которой я проучился от первого до последнего класса. Это был учитель математики. Ее звали Евгения Алексеевна. Она заложила основу не только по математике, но и вообще в подходе к жизни. Она смогла сориентировать наш класс, который до сих пор отличается своей сплоченностью и дружностью, хотя с выпуска уже прошло более 15 лет. Каждый раз вспоминаю ее добрым словом. И не только я, но и все мои одноклассники.

Главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров:

Учился в Москве, школа № 1250 с языковым уклоном. Первую учительницу звали Ирина Александровна. Очень внимательный человек, с каждым учеником, как с родным сыном или внуком занималась, ставила звездочки, сама подписывала нам тетради, каждого брала за руку – прописи, галочки, кружочки, палочки прямо с каждым писала. Очень теплый человек, очень теплые воспоминания! Всю жизнь ей благодарен, и мы часто ее вспоминаем, так как у меня в семье много педагогов.

Директор национального парка «Себежский» и государственного природного заказника «Ремдовский» Надежда Подоплёкина:

Я училась в Архангельске. Моя первая учительница – Луиза Васильевна Колосова. К сожалению, ее уже нет. Мне кажется, каждый человек помнит свою первую учительницу. Я и сама восемь лет отработала в школе, и, когда у меня младший сын пошел в первый класс, я порадовалась тому, что сейчас работает поколение учителей совершенно иного качества. Мой сын четыре года учился в Архангельске у Елены Александровны – это был гениальный учитель! Пока четыре года мой ребенок учился у нее, понимаете, он на меня, например, как на маму мог обидеться за какие-то вещи, рассердиться, быть чем-то недоволен, но вот для меня самый главный показатель – он никогда в жизни и потом, когда он ушел из начальной школы, и все время, пока она была жива, он никогда на нее даже не рассердился – настолько она талантливо работала.

А ведь современные дети непростые. Младший сын никогда стихи не читал, в утренниках не участвовал и костюмы не надевал. А во втором классе у Елены Александровны он выходил на сцену и читал главные роли. Насколько талантливо она показывала ребенку его возможности. И я каждому из ныне работающих учителей желаю сил, здоровья, процветания и уверяю, что мы, родители, им очень благодарны.

Я помню всех своих учителей, всех учителей своих детей, даже тренеров, которые занимались с моими детьми. У меня старшему сыну очень повезло с тренером по тхэквондо, хотя это был молодой человек, но я считаю, что он тоже настолько любит детей и настолько грамотно нашел подход к ним, что ребята и чемпионы России, и Европы. Я всех учителей поздравляю, желаю успехов и здоровья!