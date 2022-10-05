Стресс из-за очереди на границе: иностранец наказан за дебош на АЗС в Псковской области

18:44, 05 октября 2022, ПАИ

Штраф в размере 1000 рублей назначен иностранному гражданину за мелкое хулиганство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

2 октября мужчина, находясь на АЗС «Сургутнефтегаз» в деревне Шумилкино Печорского района, выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц, размахивал руками, мешал работе персонала АЗС, высказывал намерение распылить газовый баллончик.

В отношении иностранца рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Правонарушитель признал свою вину и пояснил, что в содеянном раскаивается. Свое поведение он объяснил стрессовым состоянием при ожидании очереди пересечения границы.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.