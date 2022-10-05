Врач в Новосокольниках оказался на скамье подсудимых за выписку фиктивных больничных листов

18:20, 05 октября 2022, ПАИ

Новосокольнический районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело по обвинению 33-летнего местного жителя в совершении преступлений коррупционной направленности. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Подсудимый, являясь врачом-терапевтом ГБУЗ «Новосокольническая МБ», за денежное вознаграждение совершил несколько оформлений фиктивных листков нетрудоспособности для последующего предоставления данных документов гражданами по месту работы, достоверно понимая, что у них отсутствовали какие-либо обстоятельства, связанные с временной потерей трудоспособности. Размер вознаграждений составлял от 1 000 до 12 000 рублей.

После одного из таких эпизодов мужчина был задержан на месте происшествия сотрудником полиции, проводившим оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент».

При назначении наказания суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, а также неудовлетворительное состояние здоровья.

По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 5 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 12 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.