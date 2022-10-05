Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров установил два рекорда по количеству выведенных против него санкций, пишет «Чечня сегодня»

Один рекорд за самое большое количество личных санкций, введенных в отношении человека в мире с результатом 15 санкций. 

Второй рекорд за наибольшее количество ограничений, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире с результатом 68 санкций. 

Рамзану Кадырову вручили два соответствующих сертификата Книги рекордов России, подтверждающих внесение рекордов в базу рекордов России и два Сертификата Клуба Мировых Рекордов (World Records Club), подтверждающих внесение рекордов в базу мировых рекордов. 

Вручение состоялось в холе торжественного празднования 204-летия города Грозного.

«Я сегодня очень горд и счастлив. Почему я нахожусь в санкционных списках? Потому что я защищаю религию ислам, наши традиции, обычаи и безопасность нашего государства. Важнее этого для меня ничего нет, поэтому я счастлив»,- сказал Кадыров.

Также ему была вручена медаль Клуба Мировых Рекордов, подтверждающая высокую значимость зафиксированных рекордов.

«В общей сложности против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи - 10, против моих соратников и единомышленников - 28, против организаций - 9, против лошадей - 4 и против инстаграм-аккаунтов - 4. <...> Сначала я подам заявку в Книгу рекордов России. Она все-таки для меня ближе и роднее. А потом, чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения, подам и в Книгу рекордов Гиннесса», - написал Кадыров в своем Telegram-канале в понедельник.



 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 октября 2022

Расписание поезда «Петрозаводск - Псков» изменится на ноябрьских праздниках
05 октября 2022

Эксперт рассказал, какие возможности даёт Сбербанк самозанятым

05 октября 2022

Псковский «Экопром» приступил к осенней уборке острова имени Залита
05 октября 2022

Скидку в 30 % на оплату госпошлин через портал госуслуг отменят с 1 января
05 октября 2022

Соцконтракт для самозанятых: как псковичи развивают свой бизнес
05 октября 2022

Как изменилась стоимость ОСАГО для новичков, подсчитали эксперты
05 октября 2022

Отдых отменяется: как быть с турпутёвкой в случае призыва по мобилизации
05 октября 2022

Около 50 % соцконтрактов псковичи заключают для развития бизнеса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...