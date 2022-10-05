Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

18:46, 05 октября 2022, ПАИ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров установил два рекорда по количеству выведенных против него санкций, пишет «Чечня сегодня».

Один рекорд за самое большое количество личных санкций, введенных в отношении человека в мире с результатом 15 санкций.

Второй рекорд за наибольшее количество ограничений, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире с результатом 68 санкций.

Рамзану Кадырову вручили два соответствующих сертификата Книги рекордов России, подтверждающих внесение рекордов в базу рекордов России и два Сертификата Клуба Мировых Рекордов (World Records Club), подтверждающих внесение рекордов в базу мировых рекордов.

Вручение состоялось в холе торжественного празднования 204-летия города Грозного.

«Я сегодня очень горд и счастлив. Почему я нахожусь в санкционных списках? Потому что я защищаю религию ислам, наши традиции, обычаи и безопасность нашего государства. Важнее этого для меня ничего нет, поэтому я счастлив»,- сказал Кадыров.

Также ему была вручена медаль Клуба Мировых Рекордов, подтверждающая высокую значимость зафиксированных рекордов.

«В общей сложности против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи - 10, против моих соратников и единомышленников - 28, против организаций - 9, против лошадей - 4 и против инстаграм-аккаунтов - 4. <...> Сначала я подам заявку в Книгу рекордов России. Она все-таки для меня ближе и роднее. А потом, чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения, подам и в Книгу рекордов Гиннесса», - написал Кадыров в своем Telegram-канале в понедельник.





