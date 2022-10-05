На территории школы №23 в Пскове устанавливают новое ограждение

19:41, 05 октября 2022, ПАИ

На территории школы №23 идут работы по установке нового ограждения в рамках заключенного муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Ограждение в школе устанавливают согласно требованиям антитеррористической защищенности объектов образования.

Производится демонтаж старого ограждения, а также спил 8 деревьев, которые попадают в зону производства работ. Спортивная площадка демонтажу не подлежит.

Окончание работ согласно контракту – 19 октября.