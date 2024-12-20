Насколько будут проиндексированы пенсии в 2025 году, напомнили псковичам

19:05, 20 декабря 2024, ПАИ

Пенсии для работающих россиян проиндексируют на 7,3 % с 1 января 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Индексация пенсий трудоустроенных пенсионеров проводилась ежегодно, однако получить её можно было только после увольнения. «Индексация пенсии работающим пенсионерам имеет особенность: теперь она будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим», – отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

В случае если человек уволится, то, помимо прибавки по индексации за 2025 год, он получит ещё и повышение пенсии, размер которой будет рассчитан с учётом всех пропущенных индексаций за всё время его работы.

Индексация для устроенных на работу пенсионеров распространяется и на все виды страховой пенсии, в том числе и на пособия по инвалидности или по потере кормильца, напомнили в пресс-службе. Также к повышению пенсионных выплат на 7,3 % в будущем году сохранится августовское увеличение: оно зависит от зарплаты, поэтому чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия.

Напомним, что в связи с новогодними каникулами, которые продлятся с 29 декабря по 8 января, псковичам раньше срока выплатят социальные пособия за декабрь и пенсии за январь – 25 и 27 декабря соответственно.