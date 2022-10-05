СК России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов Российской Федерации

21:14, 05 октября 2022, ПАИ

В настоящее время в связи с состоявшимся волеизъявлением граждан республик и областей Украины о вхождении в состав России на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет формирование органов Следственного комитета со статусом следственных управлений по субъектам России. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК России. С учетом действующего законодательства и переходных положений производится комплектование личного состава.

В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23 – 27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05% и в Запорожье – 93,11%. Сегодня президент России Владимир Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России.