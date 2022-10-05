Около трёх тысяч псковичей ежегодно пробуют сдать нормы ГТО

21:28, 05 октября 2022, ПАИ

С ведущими программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» о нормах ГТО беседовал директор спортивного центра «Юность» Александр Камезин.

«В 2014 году указом президента возобновился Всероссийский спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». И в 2015 году в Пскове был создан центр тестирования ГТО на базе спортивного центра «Юность», – рассказал директор.

Сейчас ежегодно в сдаче нормативов ГТО принимают около 3000 жителей Пскова. На сайте учреждения висит график и согласно этому графику центр принимает нормативы.

При сдаче норм ГТО есть 11 возрастных групп. Самая младшая – от 6 лет, а для старших – от 70 лет.

В некоторых группах, чтобы получить «Золотой знак ГТО», необходимо сдать 9 нормативов.

Со слов Александра Камезина, «Золотой знак ГТО» даёт дополнительные баллы к баллам ЕГЭ при поступлении, повышенную стипендию студентам. Некоторые работодатели дают прибавку к зарплате.

Но чтобы получить «Золотой знак ГТО», нужно очень постараться и иметь хорошую физическую подготовку.

«Четыре обязательных норматива: силовой, гибкость, бег и выносливость, а остальные – на выбор. Чтобы сдать нормы ГТО нужно зарегистрироваться на сайте, получить справку о своём здоровье от врача и сопоставить собственное время с расписанием сдачи у нас в центре», – подвёл итог Александр Камезин.