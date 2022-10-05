Псковичи могут поставить прививку от гриппа в городской поликлинике
В настоящее время в Псковской городской поликлинике горожане могут сделать вакцинацию против гриппа вакциной «Совигрипп». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в лечебном учреждении.
Для удобства пациентов предусмотрена предварительная запись на вакцинацию на госуслугах и в call-центре поликлиники по телефону 299-028.
График работы колл-центра:
пн-пт с 8:00 до 20:00
сб с 9:00 до 16:00
вс с 8:00 до 15:00
Пункт вакцинации в ТЦ «Империал» работает
с 10.00 до 17.00, ежедневно.
Прививочные кабинеты при подразделениях ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»:
Поликлиника №1
кабинет №12 рабочие дни с 08.00 до 16.00 (с 16.00 до 19.00 – дежурный врач)
суббота с 08.00 до 13.00 по предварительной записи;
Поликлиника №2
кабинет №4 рабочие дни с 08.00 до 18.00 (с 18.00 до 20.00 – дежурный врач)
суббота с 08.00 до 13.00 по предварительной записи;
Поликлиника №3
кабинет №7 рабочие дни с 08.00 до 15.00, (с 15.00 до 19.00 – дежурный врач)
суббота с 08.00 до 13.00 по предварительной записи.
Также по предварительной заявке по предварительному согласованию проводится выездная вакцинация в организации (на предприятиях).
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