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Псковичи могут поставить прививку от гриппа в городской поликлинике

В городской поликлинике Пскова можно привиться от гриппа. Фото СМ Клиника

В настоящее время в Псковской городской поликлинике горожане могут сделать вакцинацию против гриппа вакциной «Совигрипп». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в лечебном учреждении.

Для удобства пациентов предусмотрена предварительная запись на вакцинацию на госуслугах и в call-центре поликлиники по телефону 299-028.

График работы колл-центра:
пн-пт с 8:00 до 20:00
сб с 9:00 до 16:00
вс с 8:00 до 15:00

Пункт вакцинации в ТЦ «Империал» работает
с 10.00 до 17.00, ежедневно.

Прививочные кабинеты при подразделениях ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»:

Поликлиника №1
кабинет №12 рабочие дни с 08.00 до 16.00 (с 16.00 до 19.00 – дежурный врач)
суббота с 08.00 до 13.00 по предварительной записи;

Поликлиника №2
кабинет №4 рабочие дни с 08.00 до 18.00 (с 18.00 до 20.00 – дежурный врач)
суббота с 08.00 до 13.00 по предварительной записи;

Поликлиника №3
кабинет №7 рабочие дни с 08.00 до 15.00, (с 15.00 до 19.00 – дежурный врач)
суббота с 08.00 до 13.00 по предварительной записи.

Также по предварительной заявке по предварительному согласованию проводится выездная вакцинация в организации (на предприятиях).

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