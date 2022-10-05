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Общество

Великолукский педагог попросила Путина поддержать на государственном уровне престиж профессии учителя

Учитель из Великих Лук Татьяна Рассолова, финалист телешоу «Классная тема», пообщалась с президентом России и попросила поддержать съёмки фильмов и сериалов, которые бы показывали учителей в позитивном ключе и повышали престиж профессии. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

«Меня очень радует, что у нас такие преподаватели в достаточно небольших городах России работают. Великие Луки – древний город, очень красивый, знаковый, известный, но небольшой город. А учителя там такие замечательные, как вы. Вот это говорит о том, что учительское профессиональное сообщество в России очень мощное. Это не может не радовать. И что такая форма повышения престижа профессии учителя найдена – это говорит о том, что мы на правильном пути», – подчеркнул президент Владимир Путин. 

Глава государства поддержал предложение великолучанки, отметив, что работа над повышением престижа профессии учителя будет продолжена по целому ряду направлений: это будут и фильмы, и телешоу, и всероссийские конкурсы.

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