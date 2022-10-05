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Реставраторы привели в порядок ступени храма Варвары Великомученицы в Печорах

Храм Варвары Великомученицы в Печорах. Фото: АНО Возрождение

Отреставрированы исторические ступени из тесаного гранита храма Варвары Великомученицы в городе Печоры, сообщает АНО «Возрождение».

Подъем в храм, которому больше двух столетий, обнаружен во время демонтажа более познего крыльца. Гранит был закрыт плиткой. Реставраторы выровняли уровень ступеней. Скрепили части, восстановили недостаюшие элементы.

Храм Святой Великомученицы Варвары в Печорах – памятник федерального значения. Одно из самых посещаемых печерянами и паломниками мест. Службы здесь вели на эстонском языке. Это  один из немногих православных храмов народности сето. Церковь построена в восемнадцатом веке. Капитального ремонта храм не видел с момента постройки.

Сейчас есть надежда, что престольный праздник, день Великомученицы Варвары 17-го декабря 2022 года прихожане встретят уже в обновлённых стенах.

 

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