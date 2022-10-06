Полный список причин: кто может получить отсрочку или освобождение от мобилизации

08:03, 06 октября 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал указ, согласно которому отсрочка от частичной мобилизации предоставляется еще трем категориям граждан из числа учащихся высших учебных заведений, сообщает «Парламентская газета».

Так, отсрочку от мобилизации предоставят аспирантам, студентам частных вузов, имеющих государственную аккредитацию, а также учащимся вечерних отделений.

Кроме того, согласно действующему законодательству, отсрочка от частичной мобилизации предоставляется:

- Сотрудникам предприятий из приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики. К ним относятся предприятия военно-промышленного комплекса, финансовые организации, аккредитованные IT-компании, операторы связи и зарегистрированные СМИ, включенные в перечень системообразующих.

Важно: отсрочка положена не каждому. Чтобы иметь на нее право, человек должен быть оформлен на полный рабочий день и иметь профессиональное высшее образование. Кроме того, следует помнить, что отсрочка — она же в данном случае «бронь» — выдается не человеку, а должности. Как только сотрудник покидает «забронированную» должность на конкретном предприятии, он теряет и право на отсрочку.

- Людям, ухаживающим за родителями, которые нуждаются в постоянном уходе или являются инвалидами I группы, но только если делать это больше некому.

- Людям, у которых в военном билете стоит категория «Д» — «не годен к военной службе». Тем, кто получил категорию «Г» — «временно не годен», — дается отсрочка от призыва на шесть месяцев.

- Люди, проходящие службу в Государственной противопожарной службе и состоящие на специальном воинском учете, призыву по мобилизации не подлежат.

- Студентам очной и очно-заочной форм обучения, которые получают первое высшее образование в государственных образовательных учреждениях. В том числе это касается тех, кто продолжает учебу после восстановления в вузе, а также тех, кто находится в академическом отпуске.

- Освобождаются от мобилизации люди определенного возраста: рядовые и сержанты — старше 35 лет, младшие офицеры — старше 50 и старшие офицеры — старше 55 лет.

- Люди с диагнозом ВИЧ/СПИД мобилизации не подлежат, так же как и пациенты, состоящие на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере.

- Не подлежат мобилизации мужчины, воспитывающие четырех и более детей возрастом до 16 лет. Единственное условие — человек должен быть либо прямым биологическим отцом, либо опекуном. Сожительство без официально оформленного статуса основанием для исключения из списков призывников являться не будет.

- Не распространяется требование о мобилизации и на тех, кто находится под административным надзором после освобождения из мест лишения свободы.

Кроме того, отсрочку или полное освобождение от мобилизации могут предоставлять людям в индивидуальном порядке — например, если у человека запланирована серьезная хирургическая операция, он страдает осложнениями после перенесенного COVID-19, имеет тяжелую форму бронхиальной астмы и так далее. Во всех этих случаях рекомендуется отправляться в военкомат с пакетом подтверждающих медицинских документов на руках.