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Культура

В Печорах выступит органистка из Владивостока

8 октября в 16:30 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а выступит органистка из Владивостока Екатерина Огаркова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе: Вивальди - Le Quattro Stagioni «Времена года», переложение для органа Джонатана Скотта - Concerto No.4 in F Minor L'Inverno (Зима); Бах «Я взываю к тебе, Господь!»​; Вивальди -​ Concerto No.1 in E Major La Primavera (Весна); Бах​ «Дорогой Иисус, мы здесь»; Вивальди - Concerto No.2 in G Minor L'Estate (Лето); Бах «Мы христиане»; Вивальди​ - Concerto No.3 in F Major L'Autunno (Осень); Бах​ - Прелюдия и фуга ми бемоль-мажор из «Органной мессы».

Церковь не отапливается, поэтому слушателям рекомендуют одеваться теплее.

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