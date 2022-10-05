В Печорах выступит органистка из Владивостока
8 октября в 16:30 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а выступит органистка из Владивостока Екатерина Огаркова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
В программе: Вивальди - Le Quattro Stagioni «Времена года», переложение для органа Джонатана Скотта - Concerto No.4 in F Minor L'Inverno (Зима); Бах «Я взываю к тебе, Господь!»; Вивальди - Concerto No.1 in E Major La Primavera (Весна); Бах «Дорогой Иисус, мы здесь»; Вивальди - Concerto No.2 in G Minor L'Estate (Лето); Бах «Мы христиане»; Вивальди - Concerto No.3 in F Major L'Autunno (Осень); Бах - Прелюдия и фуга ми бемоль-мажор из «Органной мессы».
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