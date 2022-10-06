Северное сияние заметили в Псковском районе
Северное сияние заметили в деревне Елизарово Псковского района. Об этом в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте» сообщил фотограф-любитель Сергей Попов.
Он сумел также запечатлеть полярные всполохи. «В погоне за полярным сиянием», - таким комментарием сопроводил свой снимок его автор.
Северное сияние — свечение верхних слоёв атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
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