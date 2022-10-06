Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Из школьных хулиганов в Пскове вырастают охранники, водители и директора - опрос

Бывших школьных хулиганов больше всего среди охранников, водителей и директоров компаний, сообщает сервис SuperJob, ссылаясь на данные опроса псковичей.

Псковичи с доходом от 80 тысяч рублей хулиганили в школе чаще, чем те, кто сейчас зарабатывает меньше. Самыми примерными в выпускных классах в Пскове были те, кто сегодня работает учителями. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте — медсестры. В топ-5 профессий, представители которых отличались образцовым поведением в школе, вошли также дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи.

Поведение нынешних бухгалтеров в школе в целом было чуть лучше, чем тех, кто сегодня является их руководством, — главных бухгалтеров.

Среди программистов школьных шалопаев было чуть меньше, чем среди системных администраторов. Замечания за поведение нередко красовались в дневниках и у будущих инженеров.

Топ-менеджеры хулиганили еще больше: как неудовлетворительное оценивают свое поведение в школе 8% из них. Чаще нынешних директоров доводили учителей в юношестве лишь те, кто, повзрослев, выбрал работу водителя и охранника: «Было и разбитое окно, и драка с физруком».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 октября 2022

Северное сияние заметили в Псковском районе
06 октября 2022

Полный список причин: кто может получить отсрочку или освобождение от мобилизации
05 октября 2022

Реставраторы привели в порядок ступени храма Варвары Великомученицы в Печорах
05 октября 2022

Псковичи могут поставить прививку от гриппа в городской поликлинике
05 октября 2022

Мобилизации в некоторых посёлках Карелии помешала клюква
05 октября 2022

Около трёх тысяч псковичей ежегодно пробуют сдать нормы ГТО
05 октября 2022

СК России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов Российской Федерации
05 октября 2022

Количество пеших граждан на пограничных пунктах Псковской области сократилось

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...