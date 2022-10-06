Из школьных хулиганов в Пскове вырастают охранники, водители и директора - опрос

09:01, 06 октября 2022, ПАИ

Бывших школьных хулиганов больше всего среди охранников, водителей и директоров компаний, сообщает сервис SuperJob, ссылаясь на данные опроса псковичей.

Псковичи с доходом от 80 тысяч рублей хулиганили в школе чаще, чем те, кто сейчас зарабатывает меньше. Самыми примерными в выпускных классах в Пскове были те, кто сегодня работает учителями. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте — медсестры. В топ-5 профессий, представители которых отличались образцовым поведением в школе, вошли также дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи.



Поведение нынешних бухгалтеров в школе в целом было чуть лучше, чем тех, кто сегодня является их руководством, — главных бухгалтеров.



Среди программистов школьных шалопаев было чуть меньше, чем среди системных администраторов. Замечания за поведение нередко красовались в дневниках и у будущих инженеров.



Топ-менеджеры хулиганили еще больше: как неудовлетворительное оценивают свое поведение в школе 8% из них. Чаще нынешних директоров доводили учителей в юношестве лишь те, кто, повзрослев, выбрал работу водителя и охранника: «Было и разбитое окно, и драка с физруком».