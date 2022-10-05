Пскович украл из магазина шампунь на 2 тысячи рублей
Псковича задержали за кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
5 октября экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога».
В магазине росгвардейцы задержали 28-летнего псковича, который пронес через кассовый узел четыре флакона шампуня на сумму более 2000 рублей, не заплатив за них.
Проводится проверка.
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