Пскович украл из магазина шампунь на 2 тысячи рублей

09:22, 06 октября 2022, ПАИ

Псковича задержали за кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

5 октября экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога».

В магазине росгвардейцы задержали 28-летнего псковича, который пронес через кассовый узел четыре флакона шампуня на сумму более 2000 рублей, не заплатив за них.

Проводится проверка.