Самовольно ушедшего из больницы мужчину продолжают искать в Пскове

09:49, 06 октября 2022, ПАИ

Продолжается розыск мужчины, ушедшего из псковской больницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает 58-летнего Вадима Подоянова, уроженца деревни Старонья Псковского района, который проживал в деревне Карамышево.

29 июня 2022 года мужчина самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Был одет: майка в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.