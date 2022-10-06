Двух пьяных водителей ВАЗов остановили псковские полицейские

10:01, 06 октября 2022, ПАИ

Два водителя из Великих Лук и Пыталовского района задержаны за нетрезвое вождение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках вечером 4 октября у дома проспекте Гагарина полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21140. Выяснилось, что за рулем машины находился нетрезвый житель Великолукского района 1985 года рождения.

А днем 5 октября по деревне Вышгородок Пыталовского района на автомашине ВАЗ-2109 ехал 28-летний житель Пыталовского района. Как оказалось, он тоже находился в состоянии опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются. «Важно помнить, что пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.