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Происшествия

Двух пьяных водителей ВАЗов остановили псковские полицейские

Два водителя из Великих Лук и Пыталовского района задержаны за нетрезвое вождение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках вечером 4 октября у дома  проспекте Гагарина полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21140. Выяснилось, что за рулем машины находился нетрезвый житель Великолукского района 1985 года рождения.

А днем 5 октября по деревне Вышгородок Пыталовского района на автомашине ВАЗ-2109 ехал 28-летний житель Пыталовского района. Как оказалось, он тоже находился в состоянии опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются. «Важно помнить, что пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.

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