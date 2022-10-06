Пресс-конференция директора псковского музея Светланы Мельниковой проходит в медиацентре ПАИ
6 октября в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой.
Гость медиацентра расскажет о достижениях за год, планах и перспективах музея-заповедника.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
06 октября 2022
«Подавитесь своими подачками!»: как ожидающие очереди на границе отвечают на помощь псковичей