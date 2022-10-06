О новой схеме мошенничества «сотрудников ЦБ» рассказали псковичам
Ранее известный сценарий, когда звонят от имени сотрудников Банка России, получил дальнейшее развитие. Теперь мошенники по запросу высылают копию якобы удостоверения сотрудника БР, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центробанка.
Вначале мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью. Такие документы могут содержать фамилии реальных работников, эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора. Высылая фальшивое удостоверение, мошенники надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить его денег или оформить на него кредит.
Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов.
При поступлении телефонного звонка от мошенника немедленно прервите разговор и по возможности заблокируйте его номер. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.
На сайте Банка России в разделе про мошеннические схемы представлена подробная информация по этой теме и варианты действий при общении со злоумышленникам.
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