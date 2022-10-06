О новой схеме мошенничества «сотрудников ЦБ» рассказали псковичам

10:25, 06 октября 2022, ПАИ

Ранее известный сценарий, когда звонят от имени сотрудников Банка России, получил дальнейшее развитие. Теперь мошенники по запросу высылают копию якобы удостоверения сотрудника БР, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центробанка.

Вначале мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью. Такие документы могут содержать фамилии реальных работников, эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора. Высылая фальшивое удостоверение, мошенники надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить его денег или оформить на него кредит.

Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов.

При поступлении телефонного звонка от мошенника немедленно прервите разговор и по возможности заблокируйте его номер. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.

На сайте Банка России в разделе про мошеннические схемы представлена подробная информация по этой теме и варианты действий при общении со злоумышленникам.