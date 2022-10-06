BMW вылетел в кювет в Островском районе, пострадала пассажирка
ДТП произошло на 47-м километре дороги Изборск - Палкино в Островском районе в 4:30 6 октября. 44-летний водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадала 70-летняя пассажирка, она госпитализирована в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
05 октября 2022
Врач в Новосокольниках оказался на скамье подсудимых за выписку фиктивных больничных листов