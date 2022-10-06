Кухонный гарнитур сгорел в квартире великолучан
Пожар произошел в пятиэтажном доме на Октябрьском проспекте в Великих Луках 5 октября в 6:08. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.
В квартире огнем поврежден кухонный гарнитур на площади 2 квадратных метра, закопчена стена и потолок. Предварительная причина – короткое замыкание в розетке.
В 20:52 из-за неосторожности неизвестного произошел пожар в деревне Логовино Порховского района. Огонь уничтожил кровлю бесхозного строения.
В 3:51 в деревне Михалево Печорского района сгорел жилой дом. Предположительная причина – аварийный режим работы отопительной печи.
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