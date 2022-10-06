Кухонный гарнитур сгорел в квартире великолучан

11:09, 06 октября 2022, ПАИ

Пожар произошел в пятиэтажном доме на Октябрьском проспекте в Великих Луках 5 октября в 6:08. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

В квартире огнем поврежден кухонный гарнитур на площади 2 квадратных метра, закопчена стена и потолок. Предварительная причина – короткое замыкание в розетке.

В 20:52 из-за неосторожности неизвестного произошел пожар в деревне Логовино Порховского района. Огонь уничтожил кровлю бесхозного строения.

В 3:51 в деревне Михалево Печорского района сгорел жилой дом. Предположительная причина – аварийный режим работы отопительной печи.