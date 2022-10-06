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Памятку по борьбе с тревожностью разработали для россиян психологи

Психологи МЧС России и силовых структур разработали памятку по борьбе с тревожностью.

«Данные социологических исследований показывают, что в наши дни более половины взрослого населения страны сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Ежедневно люди оказываются в вихре событий и новостей, которые меняют жизнь. Такие изменения способны вызывать противоречивые чувства от решительности, отваги и готовности действовать до страха, тревоги и чувства беспомощности», - отметили в управлении МЧС по Псковской области.

Психологи МЧС считают, что можно научиться владеть своими эмоциями, чтобы сохранять внутренне равновесие и помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Для этого совместно с психологами других силовых ведомств они и разработали специальные рекомендации о том, как справиться с тревогой и стрессом.

Специалисты дают советы о том, как вернуть себе ощущение контроля над ситуацией и снизить риск возникновения острого чувства тревоги. Среди основных рекомендаций - необходимость сосредоточиться на первоочередных делах, придерживаться постоянного режима дня, поддерживать свой круг общения. Психологи отмечают, что для снижения острого чувства тревоги необходимо соблюдать информационную гигиену - выбрать 2-3 источника информации, заслуживающих доверия, определить периодичность и длительность изучения информационного поля и постараться интересоваться другими новостями, а не только тревожащей темой. Также не стоит пренебрегать физической активностью и не злоупотреблять алкоголем. В рекомендациях есть и советы по применению дыхательных практик и самоконцентрации.

По словам специалистов, если не удаётся справиться со стрессом самостоятельно, лучше обратиться за профессиональной психологической помощью по телефону горячей линии психологической помощи МЧС России 8-800-775-17-17, психологической поддержки Вооруженных сил РФ 8-800-550-67-98 или через интернет-службу экстренной психологической помощи МЧС России https://psy.mchs.gov.ru.

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