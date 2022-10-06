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Общество

Павел Дуров призвал держаться подальше от WhatsApp

Фото: РИА Новости

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за брешей в системе безопасности WhatsАpp пользователи подвергаются угрозе полного взлома со стороны хакеров.

«Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что для получения контроля над мобильным устройством хакерам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении, передает РИА Новости. 

Также глава Telegram отметил, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, что говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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