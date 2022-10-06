Устраняющий страхи редкий минерал найден в Псковской области

11:38, 06 октября 2022, ПАИ

Уникальные минералы обнаружил житель Дновского района и передал их в фонд музея, сообщает газета «Дновский вестник».

Местный житель передал в Дновский музейно-выставочный центр глендонит, который нашел в русле реки Рвовка. Этот минерал крайне редко встречается не только в Псковской области, но и в мире.

Глендониты образуют необычные формы в виде многолучевых звёзд. Несмотря на многолетние исследования, до сих пор остаётся много вопросов по происхождению и первоначальному составу глендонитов. Минерал не имеет практического применения и пользуется популярностью исключительно у коллекционеров.

В кругу литотерапевтов (специалистов по нетрадиционной медицине, которые изучают воздействие натуральных камней на человека) бытует мнение, что камень глендонит способен успешно справляться с лечением заболеваний нервной системы, устранять беспричинные страхи и тревоги, лечить депрессию, бессонницу, снимать нервное напряжение, раздражение и приступы гнева.

«Есть легенда, что впервые глендониты обнаружили поморы, проживающие на берегу Белого моря. Они, ожидая приемлемой погоды для ловли рыбы и морских животных, ходили вдоль берега моря и находили необычные камни, вынесенные волнами на побережье. Среди них попадались особенно интересные, своим видом напоминающие не то ёжиков, не то кленовые листочки. Поморы назвали эти камни беломорскими рогульками», – отмечается в публикации.