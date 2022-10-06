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Происшествия

Вывоз валюты пресекли псковские таможенники

Фото Псковской таможни

Две попытки незаконного вывоза из Российской Федерации наличных денежных средств пресекли сотрудники МАПП «Куничина Гора».

В первом случае гражданин Украины при таможенном контроле не подал пассажирскую таможенную декларацию. В его сумке сотрудники таможни обнаружили евро, доллары, рубли и гривны. Общая сумма наличных денежных средств в эквиваленте превысила 23,4 тысячи долларов США.

Во втором случае гражданка также не задекларировала и не предъявила таможенному контролю вывозимую ею валюту в евро, фунтах стерлингов, рублях, гривнах и чешских кронах. Общая сумма наличных денежных средств в эквиваленте превысила 12,7 тысячи долларов США.

В обоих случаях возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП (недекларирование наличных денежных средств).

«Говоря о причинах совершаемых правонарушений, граждане оправдывают свои поступки личной невнимательностью и незнанием правил. Подобного рода объяснения не имеют юридической силы. Строгое соблюдение законодательства является единственно правильной линией поведения при перемещении товаров и наличных денежных средств через таможенную границу», - отметил начальник таможенного поста Роман Сушинский.

Согласно указу президента Российской Федерации, с 2 марта 2022 года запрещено вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.

Фото Псковской таможни

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