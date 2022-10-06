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Культура

Клавир оперы «Золотой петушок» спасли псковские музейщики

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Реставрацию клавира оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» закончили в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Издание, которое было спасено во время пожара в Любенске, сразу же было доставлено в главное здание музея в Пскове, где реставраторы констатировали сложное состояние фондового предмета. Музейщики потратили в общей сложности три месяца на восстановление уникального клавира с дарственной надписью Николая Римского-Корсакова.

Каждый лист издания был обеспылен, в нужных местах укреплен, восстановлены утраты. Потом все листы были заново сшиты и переплетены в восстановленную обложку. «В таком виде клавир уже можно экспонировать, что подтвердил реставрационный совет, принявший работу специалистов», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова напомнила, что клавир поступил в фонды музея в 1988 году, когда в Любенске собиралась экспозиция. Издание было сохранено Натальей Дмитриевной Токмачевой, правнучкой композитора по линии младшей дочери Надежды Николаевны Штейнберг. А сама передача клавира проходила через Татьяну Владимировну Римскую-Корсакову, внучку композитора по линии младшего сына Владимира.

«Особенность этого клавира в том, что на нем есть драгоценная авторская надпись, начертанная рукой композитора. И переоценить значение этой вещи для коллекции музея просто невозможно. Помимо того что это мемориальный предмет, это еще и замечательное библиографическое издание, украшенное иллюстрациями замечательного художника Ивана Билибина. И мы испытываем настоящее чувство гордости, что эта реликвия спасена», — отметила Светлана Мельникова.

На прошедшем реставрационном совете в реставрацию было передано еще несколько экспонатов из музея-усадьбы Римского-Корсакова «Любенск». Речь идет о 4 предметах из ткани, среди которых есть вышивка, выполненная руками младшей дочери композитора Надежды Николаевны, и бархатная скатерть. Работы по реставрации будет выполнять специалист, который совсем недавно стал работать в музее-заповеднике.

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