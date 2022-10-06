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Культура

600 тысяч посетителей побывали в псковском музее в этом году

600 тысяч человек посетили Псковский музей-заповедник за 9 месяцев. Об этом сообщила гендиректор учреждения Светлана Мельникова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Посещаемость однозначно высокая. Мы чувствуем это по загруженности экскурсоводов», - отметила гендиректор.

По ее словам, немалую долю в числе посетителей составляют школьники и студенты. «У нас сложились теплые отношение с ПсковГУ, проводим там лекции и чувствуем заинтересованность молодого поколения. Радует и «Пушкинская карта»: мы попали в топ-10 музеев, у которых высокая посещаемость по карте. Это отмечалось на совещании в Минкульте», - подчеркнула Светлана Мельникова.

Она также добавила, что филиалы музея тоже не отстают по посещаемости. «Раньше там было тихо, посещаемость оставляла желать лучшего, а сейчас уже 15 тысяч гостей. Но самая высокая загрузка у Кремля - 300 тысяч. И это не предел, я бы поставила планку в миллион посетителей», - заключила Светлана Мельникова.

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