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Спорт

Четыре спортивных мероприятия пройдут в Пскове 7-9 октября

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации города Пскова

Четыре спортивных соревнования пройдут в Пскове в ближайшие дни. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города.

Турнир по волейболу, посвященный Дню учителя, состоится с 7 по 9 октября в доме спорта на Набережной реки Великой 16. В соревнованиях примут участие 11 команд из Пскова, Пустошки, Себежа, Печор, Твери, Великого Новгорода и Кондопоги (Республика Карелия). 

Первенство города Пскова по самбо пройдет 8 октября в спортивном зале «Олимпа» на Балтийской, 11. Соревноваться будут юноши и девушки 2005-2007 годов рождения. Начало в 11:00. 

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на улице Профсоюзной, 2 будут проводиться два турнира: 8 октября - чемпионат города Пскова по быстрым шахматам и 9 октября - чемпионат города Пскова по блицу. 

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