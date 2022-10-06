Сгоревшую в Псковской области усадьбу Римского-Корсакова восстановят в 2024 году

12:47, 06 октября 2022, ПАИ

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Восстанавливать сгоревшую в Псковской области усадьбу композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенск будут в 2024 году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

28 сентября в усадьбе побывала экспертная группа Минкульта. В скором времени музей рассчитывает получить заключение по итогам ее работы.

«Уже сейчас понятно, что 2023 год будет посвящен проекту восстановления музея, на 2024 год запланирована его реализация. Причём речь идёт не только о восстановлении главного усадебного здания, но и об устройстве прилегающей территории. Надо заниматься парком, старинными дубами, аллеями. В новом проекте всё будет учтено. Конечно, нужно проработать вопрос пожаротушения», - подчеркнула Светлана Мельникова.

Она также добавила, что в музей присылают вещи, связанные с композитором, на которые сотрудники учреждения «даже не надеялись». К примеру, летом Любенску подарили пианино, принадлежавшее потомкам Римского-Корсакова.

«Мы хотим выставить в отдельную экспозицию вещи, которые спасены при пожаре и уже отреставрированы», - добавила Мельникова.