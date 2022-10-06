Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Сгоревшую в Псковской области усадьбу Римского-Корсакова восстановят в 2024 году

Восстанавливать сгоревшую в Псковской области усадьбу композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенск будут в 2024 году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

28 сентября в усадьбе побывала экспертная группа Минкульта. В скором времени музей рассчитывает получить заключение по итогам ее работы.

«Уже сейчас понятно, что 2023 год будет посвящен проекту восстановления музея, на 2024 год запланирована его реализация. Причём речь идёт не только о восстановлении главного усадебного здания, но и об устройстве прилегающей территории. Надо заниматься парком, старинными дубами, аллеями. В новом проекте всё будет учтено. Конечно, нужно проработать вопрос пожаротушения», - подчеркнула Светлана Мельникова.

Она также добавила, что в музей присылают вещи, связанные с композитором, на которые сотрудники учреждения «даже не надеялись». К примеру, летом Любенску подарили пианино, принадлежавшее потомкам Римского-Корсакова.

«Мы хотим выставить в отдельную экспозицию вещи, которые спасены при пожаре и уже отреставрированы», - добавила Мельникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 октября 2022

Вывоз валюты пресекли псковские таможенники

06 октября 2022

BMW вылетел в кювет в Островском районе, пострадала пассажирка
05 октября 2022

Врач в Новосокольниках оказался на скамье подсудимых за выписку фиктивных больничных листов
05 октября 2022

Пскович отдал мошенникам 100 тысяч рублей за избавление дочери от неприятностей
05 октября 2022

В Себежском районе обнаружен брошенный после ДТП автомобиль
05 октября 2022

Пожар в многоквартирном доме в Великих Луках тушили 10 человек
05 октября 2022

ДТП произошло в Великолукском районе из-за плохого самочувствия водителя
05 октября 2022

Более 6,5 тысяч уголовных преступлений совершено в Псковской области в этом году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...