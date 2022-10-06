Посещение Псковского кремля может стать платным

13:00, 06 октября 2022, ПАИ

Введение платного посещения Псковского кремля не исключила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она не уточнила, будет ли плата за вход взиматься только с туристов или платить придётся и псковичам. «Рано или поздно проблему платного входа в Кремль решать придется. Это самый посещаемый объект», - констатировала Мельникова.

«Нас, правда. уже осуждали, что мы сделали платный вход на объекты в Кремле, но мы заработали на этом», - отметила Мельникова. По ее словам, к концу года цифра этого заработка достигнет нескольких миллионов. «То что зарабатываем, идет на развитие музея», - добавила директор.