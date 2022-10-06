Более 2 тысяч беременных псковичек получили господдержку в этом году

12:57, 06 октября 2022, ПАИ

Женщины, вставшие на учет в медицинские организации в первые 12 недель беременности, имеют право на ежемесячное пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПФР, в Псковской области в текущем году 2082 будущие мамы оформили это пособие. Всего в регионе на выплаты беременным перечислено более 83 млн рублей.

Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на территории РФ, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. В Псковской области величина прожиточного минимума на душу населения с 1 июня составляет 13 780 руб. Размер ежемесячного пособия в регионе - 7509,50 руб.

Подать заявление для назначения пособия можно только после наступления 12-й недели беременности. При этом пособие назначается и выплачивается с месяца постановки на учет в медицинской организации, но не ранее наступления 6 недель беременности и до месяца родов включительно.

Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал госуслуг. В большинстве случаев необходимые сведения Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Если какие-то документы понадобятся, в личном кабинете появится соответствующее уведомление.

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. В отдельных случаях срок рассмотрения может быть продлен на 20 рабочих дней.

Получить подробную информацию о ежемесячном пособии для беременных женщин можно на официальном сайте ПФР или телефону единого контакт-центра 8-800-600-00-00.