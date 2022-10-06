Псковичка украла телефон у спящей соседки и попала под суд

15:08, 06 октября 2022, ПАИ

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Пскова, обвиняемой в краже телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

По версии следствия, в сентябре этого года женщина находилась в одном из хостелов города. В один из дней псковичка похитила мобильный телефон, который лежал на тумбочке спящей соседки. Она избавилась от сим-карты и сбросила настройки до заводских. После этого злоумышленница решила продать чужой телефон.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.