Найденный в Пскове клад покажут на следующей неделе

13:28, 06 октября 2022, ПАИ

О планах на ближайшую перспективу рассказала гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По ее словам, сейчас завершается «тяжелая история», связанная с выставкой «Клады великих потрясений: от русского царства к Российской империи».

«Она уже вырисовывается, хотя решения менялись много раз. Эта выставка для нас показательная, на ней будет представлено 6,5% клада, который был найден», - рассказала Светлана Мельникова.

Она добавила, что впереди еще много реставрационной работы, экспозиция будет меняться, дополняться. Открыть ее планируется на следующей неделе. Директор музея выразила надежду, что выставка будет востребована у псковичей и гостей города.

Кроме того, планируется выставка к юбилею церкви в Мелетово. «Эта выставка призвана не просто рассказать о фресках, эта выставка и философская, и профессиональная, и историческая», - заключила Светлана Мельникова.