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Культура

Найденный в Пскове клад покажут на следующей неделе

О планах на ближайшую перспективу рассказала гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации. 

По ее словам, сейчас завершается «тяжелая история», связанная с выставкой «Клады великих потрясений: от русского царства к Российской империи». 

«Она уже вырисовывается, хотя решения менялись много раз. Эта выставка для нас показательная, на ней будет представлено 6,5% клада, который был найден», - рассказала Светлана Мельникова. 

Она добавила, что впереди еще много реставрационной работы, экспозиция будет меняться, дополняться. Открыть ее планируется на следующей неделе. Директор музея выразила надежду, что выставка будет востребована у псковичей и гостей города. 

Кроме того, планируется выставка к юбилею церкви в Мелетово. «Эта выставка призвана не просто рассказать о фресках, эта выставка и философская, и профессиональная, и историческая», - заключила Светлана Мельникова.

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