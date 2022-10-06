В Псковской области от COVID-19 вылечились еще 185 человек, один пациент умер
Еще один человек умер в Псковской области от коронавируса. Всего скончалось 1919 пациентов, сообщает официальный телеграм-канал региона.
За последние сутки в области выявили 107 заболевших COVID-19, за весь период пандемии - 123 884. Выздоровели 120 827 пациентов, в том числе 185 избавились от новой инфекции за минувшие сутки.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков - 40401/39
Великие Луки - 18129/2
Бежаницкий район - 1578/2
Великолукский район - 2839/0
Гдовский район - 2214/12
Дедовичский район - 3050/4
Дновский район - 982/1
Красногородский район - 1116/0
Куньинский район - 1044/0
Локнянский район - 1189/0
Невельский район - 5580/2
Новоржевский район - 1330/0
Новосокольнический район - 3284/5
Опочецкий район - 3789/6
Островский район - 6047/2
Палкинский район - 1251/4
Печорский район - 2912/3
Плюсский район - 1946/3
Порховский район - 4494/7
Псковский район - 9632/1
Пустошкинский район - 1548/8
Пушкиногорский район - 1759/2
Пыталовский район - 1903/0
Себежский район - 2978/3
Струго-Красненский район - 2098/1
Усвятский район - 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.
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