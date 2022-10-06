В Псковской области от COVID-19 вылечились еще 185 человек, один пациент умер

13:17, 06 октября 2022, ПАИ

Еще один человек умер в Псковской области от коронавируса. Всего скончалось 1919 пациентов, сообщает официальный телеграм-канал региона.

За последние сутки в области выявили 107 заболевших COVID-19, за весь период пандемии - 123 884. Выздоровели 120 827 пациентов, в том числе 185 избавились от новой инфекции за минувшие сутки.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков - 40401/39

Великие Луки - 18129/2

Бежаницкий район - 1578/2

Великолукский район - 2839/0

Гдовский район - 2214/12

Дедовичский район - 3050/4

Дновский район - 982/1

Красногородский район - 1116/0

Куньинский район - 1044/0

Локнянский район - 1189/0

Невельский район - 5580/2

Новоржевский район - 1330/0

Новосокольнический район - 3284/5

Опочецкий район - 3789/6

Островский район - 6047/2

Палкинский район - 1251/4

Печорский район - 2912/3

Плюсский район - 1946/3

Порховский район - 4494/7

Псковский район - 9632/1

Пустошкинский район - 1548/8

Пушкиногорский район - 1759/2

Пыталовский район - 1903/0

Себежский район - 2978/3

Струго-Красненский район - 2098/1

Усвятский район - 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.