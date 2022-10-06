Псковичка и ее дочь попались на краже одежды из магазина

15:29, 06 октября 2022, ПАИ

Псковичка похитила одежду из магазина и стала фигуранткой уголовного дела. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, кражу она совершила вместе с дочерью.

В сентябре этого года женщина со своей дочерью отправилась в магазин для покупки одежды. Выбрав товар, она пошла в примерочную, где и решила похитить часть вещей (куртку, шапку, полуботинки) и положила их в свою сумку. А остальную одежду женщина повесила обратно. После этого злоумышленница вместе с дочерью попыталась покинуть магазин. Однако на выходе сработала сигнализация. Охранник осмотрел сумку женщины и обнаружил в ней украденное имущество на сумму 3945 рублей. Как оказалось, дочь тоже украла куртку и шапку.

Дочь привлечена к административной ответственности по статье 7.27 КоАП РФ, а уголовное дело в отношении ее матери направлено в мировой суд. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.