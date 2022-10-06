Выставка «Петровские бастионы на реке Великой» открылась в Пскове

16:01, 06 октября 2022, ПАИ

Выставка «Петровские бастионы на реке Великой – к 350-летию Петра Первого», подгтовленную движением «ПсковАРТ», открылась в центральной городской библиотеке Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В экспозиции представлено 25 живописных и графических работ 14 участников проекта: Олега Матюхина, Анатолия Жбанова, Эдуарда Шарипова, Дмитрия Яблочкина, Сергея Каримова, Галины Дячок, Ираиды и Николая Самойленко, Галины Драчевой, Ольги Устиновой, Юлианы Голубевой, Виктора Тимофеева, Николая Захарова и Ольги Гофман. Все произведения были созданы летом этого года на пленэрах в Пскове, Изборске и Печорах – в исторических местах, связанных с деятельностью Петра Первого.

Император Пётр посещал Псков шесть раз. Он бывал также в Печорах. Сведений о его приездах в Изборск не сохранилось, но по его поручению в 1701 году воевода Иван Алимпиевич Валушин осмотрел и измерил крепость. Художники решили, что это доказывает интерес государя к изборским достопримечательностям, отмечается в сообщении.

«Их проект «Петровские бастионы» к 350-летию Петра Первого выиграл грант фонда культурных инициатив. Благодаря этому члены Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» (22 художника) приобрели по 7 холстов на брата и поехали на пленэры, посвящённые годовщине со дня рождения императора Петра. В результате за минувшее лето они создали столько произведений (гораздо больше, чем по семь), что этих работа хватило на две выставки. Основная открылась в галерее современного искусства «Дом на набережной», а дополнительная – в главной городской библиотеке», — рассказали организаторы выставки.

Отметим, что выставка движения «ПсковАРТ» будет работать в библиотеке на Конной до 19 октября. На ней представлены не только пейзажи с пленэров, но и фантазийные произведения, как, например, «Приезд Петра Первого в Псков» Ольги Гофман и «Разговор Петра Первого с дьяволом» Анатолия Жбанова.