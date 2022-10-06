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Общество

Крыши еще двух многоквартирных домов обновили в Псковской области

Еще у двух многоквартирных домов в Псковской области обновили крыши в рамках региональной программы капитального ремонта. Как сообщили Псковскому агентству информации в Фонде капремонта Псковской области, кровлю заменили на доме №10 на улице Новой в Кунье и на доме №22 в военном городке Остров-3.

В Кунье специалисты выполнили работы по ремонту стропильной системы с последующей обработкой деревянных поверхностей составом огнебиозащиты, заменили покрытие кровли с шифера на металлочерепицу с полимерным покрытием, переложили дымовые и вентиляционные трубы, утеплили чердачное перекрытие, установили водосточную систему и снегозадержатели, выполнили устройство будок выхода на крышу и отремонтировали козырьки над входами в подъезды.

В Острове-3 подрядчик разобрал старое кровельное покрытие, выполнил ремонт стяжки и устройство новой кровли из наплавляемых материалов. Также произведен ремонт вентиляционных каналов и кабин выхода на крышу. На крыше установлена новая ограждающая конструкция.

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