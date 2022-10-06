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Общество

ПсковГУ включился в проект развития технологического предпринимательства

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Псковский государственный университет присоединился к реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Его главная цель — к 2030 году вывести в экономику 30 тысяч технологических предпринимателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко рассказал, что проект разработали на основе одной из 42 стратегических инициатив, которые утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Проект включает в себя конкурс «Студенческий стартап», предпринимательские «Точки кипения», акселерационные программы поддержки проектных команд, университетские стартап-студии, тренинги предпринимательских качеств, а также программу возмещения части инвестиций, которые направлены на реализацию университетских стартапов.

«Все инструменты федпроекта направлены на достижение поставленных президентом целей - обеспечение технологического суверенитета и экономической безопасности страны. К его реализации подключилось уже 69 регионов. В субъектах создано 60 предпринимательских «Точек кипения», отобрано столько же площадок для проведения тренингов предпринимательских компетенций. До конца этого года их пройдут 30 тысяч молодых людей», - отметил Дмитрий Чернышенко.

В ближайшее время также планируют запустить программу возмещения части инвестиций, которые направлены на развитие студенческих стартапов. По словам Дмитрия Чернышенко, бизнес сможет вернуть себе до 50 % вложенных средств.

Отметим, среди студентов наиболее популярными направлениями для стартапов стали «Цифровые технологии», «Новые приборы и интеллектуальные и производственные технологии», а также «Креативные индустрии».

Операторами платформы являются АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям, инновационный центр «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Московский физико-технический институт. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022–2031 годах.

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