Россияне могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на «Госуслугах»

16:30, 06 октября 2022, ПАИ

Справки и свидетельства из ЗАГСа могут заказать граждане РФ на «Госуслугах». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минцифры России.

«На портале «Госуслуги» теперь можно заказать свидетельство или справку из ЗАГСа и забрать их в ближайшем отделе или МФЦ», - говорится в сообщении ведомства.

К заказу онлайн также доступны свидетельства о рождении ребенка, заключении брака, разводе, смерти, смене имени и об установлении отцовства, если изначально гражданин не получил бумажный документ, потерял или испортил его, и справки, необходимые для оформления пенсии, пособий и совершения сделок, пишет РИА Новости.

«Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». При заполнении заявления выберите удобный ЗАГС или МФЦ, дату и время получения документа. Если вы получаете свидетельство впервые, платить за него не нужно. Если заказываете повторное свидетельство или справку – оплатите пошлину», - уточняется в сообщении.