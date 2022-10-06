Псковских школьников приглашают проверить свои знания о Пскове

18:15, 06 октября 2022, ПАИ

Псковских школьников приглашают принять участие в 25-й городской историко-краеведческой олимпиаде «Вечно славься, Псков вчерашний! Вечно здравствуй, новый Псков!», посвященной 1120-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской библиотеке.

Принять участие в этой олимпиаде могут учащиеся 7 - 11 классов всех общеобразовательных учреждений Пскова. Первый этап, который пройдет с 1 октября до 20 декабря 2022 года, будет письменным. Его проведут сами образовательные учреждения. На втором этапе, до 20 февраля, авторы отобранных педагогическими коллективами работ будут писать рефераты на тему, какая им самим интересна. Третий этап будет очным письменным и пройдёт до 30 марта в библиотеке имени И. И. Василёва.

С примерными темами для рефератов, а также требованиями к оформлению конкурсных работ и перечнем вопросов, которые необходимо изучить участникам, можно ознакомиться в группе библиотеки имени И. И. Василёва «ВКонтакте».

Напомним, что олимпиаду проводит историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва МАУК «ЦБС» города Пскова совместно с управлением культуры администрации, управлением образования администрации города, Псковским государственным университетом, Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования, Псково-Изборским объединенным музеем-заповедником, Государственным архивом Псковской области.