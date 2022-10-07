Сколько повесток о мобилизации вручили псковичам, рассказал губернатор

02:48, 07 октября 2022, ПАИ

Более 4 тысяч повесток вручили в Псковской области, при этом призвано на службу менее 1500 человек. Такие данные озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении.

«Повестка на явку в военкомат не означает, что вас обязательно заберут в армию. В большинстве случаев речь идет об уточнении данных по состоящим на воинском учёте. К сожалению, база данных военкомата требует актуализации, так что это необходимая процедура», - пояснил глава региона.

Более того, губернатор отметил, что даже после убытия в воинскую часть мобилизованных тоже иногда возвращают. На сегодня зафиксирован 71 случай, когда люди вернулись из частей по различным основаниям.