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Общество

Великолучанка запустила всероссийскую акцию «Учительский вальс»

Участница Всероссийского форума классных руководителей Татьяна Рассолова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 города Великие Луки, в начале сентября предложила организаторам ФКР праздничную акцию «Учительский вальс». Об этом сообщил комитет по образованию Псковской области в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

«День учителя для меня всегда ассоциируется с вальсом из самого лучшего фильма про учителей и смыслы жизни из «Доживем до понедельника». Давайте станцуем этот учительский вальс с детьми — для нас ради детей», - сказала Татьяна Рассолова. 
 
Каждый желающий мог станцевать свой вальс ко Дню учителя и прислать готовое видео автору проекта. 
 
Отметим, что в акции приняли участие более 100 учителей из разных регионов России, в том числе мастер производственного обучения Дновского железнодорожного техникума Александра Степанова. 

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