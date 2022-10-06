Великолучанка запустила всероссийскую акцию «Учительский вальс»

16:10, 06 октября 2022, ПАИ

Участница Всероссийского форума классных руководителей Татьяна Рассолова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 города Великие Луки, в начале сентября предложила организаторам ФКР праздничную акцию «Учительский вальс». Об этом сообщил комитет по образованию Псковской области в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«День учителя для меня всегда ассоциируется с вальсом из самого лучшего фильма про учителей и смыслы жизни из «Доживем до понедельника». Давайте станцуем этот учительский вальс с детьми — для нас ради детей», - сказала Татьяна Рассолова.



Каждый желающий мог станцевать свой вальс ко Дню учителя и прислать готовое видео автору проекта.



Отметим, что в акции приняли участие более 100 учителей из разных регионов России, в том числе мастер производственного обучения Дновского железнодорожного техникума Александра Степанова.