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Общество

Более 300 обращений по вопросам мобилизации поступило псковскому губернатору

Более 300 обращений по вопросам мобилизации поступило губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Об этом глава региона рассказал в еженедельном видеообращении. 

«Все обращения касательно мобилизации отрабатываются тремя инстанциями: правительством области, военкоматом и прокуратурой. В целом мне пришло уже более 300 конкретных сообщений, в которых речь идёт о несоответствии мобилизуемых критериям, заявленных президентом», - прокомментировал Михаил Ведерников. 

По его словам, каждый случай детально разбирается, все полученные данные оперативно направляются в прокуратуру области. «Прошу проверить свои настройки доступа в соцсетях. Есть обращения с закрытых аккаунтов, на которые невозможно ответить. Друзья, либо открывайте аккаунты, либо сразу указывайте контактную информацию непосредственно в обращении. Последнее предпочтительнее», - отметил Михаил Ведерников. 

Он добавил, что буквально недавно произошел курьёзный случай, когда псковское управление заподозрили в мошенничестве из-за просьбы предоставить контактные данные. 

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