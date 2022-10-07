Пакет мер поддержки семей военнослужащих готовят в Псковской области
Региональные власти работают над пакетом мер поддержки семей военнослужащих в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении.
«Сейчас мы работаем над пакетом необходимых решений. Псковская область – регион небогатый. Огульно принимать все мыслимые и немыслимые меры поддержки мы не можем», - уточнил глава области.
По его словам, региональные власти находятся в постоянном контакте с мобилизуемыми и их семьями. «По обращениям будут приниматься те меры, которые потянет наш бюджет, и которые сейчас принципиально необходимы получателям», - заключил Михаил Ведерников.
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