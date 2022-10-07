Пакет мер поддержки семей военнослужащих готовят в Псковской области

02:50, 07 октября 2022, ПАИ

Региональные власти работают над пакетом мер поддержки семей военнослужащих в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении.

«Сейчас мы работаем над пакетом необходимых решений. Псковская область – регион небогатый. Огульно принимать все мыслимые и немыслимые меры поддержки мы не можем», - уточнил глава области.

По его словам, региональные власти находятся в постоянном контакте с мобилизуемыми и их семьями. «По обращениям будут приниматься те меры, которые потянет наш бюджет, и которые сейчас принципиально необходимы получателям», - заключил Михаил Ведерников.