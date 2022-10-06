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Культура

Созданные нейросетью картины представят в Псковской филармонии

Фото: телеграм-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

Картины, созданные искусственным интеллектом, станут визуальным сопровождением концерта-открытия филармонического сезона в Пскове. Об этом сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области в своём телеграм-канале.

Изображения, сгенерированные одной из самых популярных нейросетей 2022 года, создают удивительно полный и объемный диалог с музыкой Сергея Рахманинова и Александра Глазунова, Петра Чайковского и Джорджа Гершвина.

«Напоминающие живопись мощного русского авангарда или повторяющие мерцание световых потоков на картинах французских символистов, эти иллюстрации располагают как минимум к попытке понять первоначальный запрос, на основе которого нейросеть формирует изображение. А как максимум – насладиться сочетанием музыкальной классики и современных технологий. Использование искусственного интеллекта при создании атмосферы музыкального концерта – прием новый и практически не имеющий аналогов в отечественной практике», – рассказали в дирекции.

Напомним, что концерт-открытие пройдет в БКЗ областной филармонии 8 октября в 18:00. Билеты можно купить на сайте филармонии.

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