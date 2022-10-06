В Невеле отметили день освобождения от фашистских захватчиков

16:43, 06 октября 2022, ПАИ

День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в городе Невеле 6 октября. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

Торжественный митинг открыл глава Невельского района Олег Майоров, приветственный адрес от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитала первый заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова. Также на митинге выступили председатель Совета ветеранов войны и труда Людмила Слышанкова, председатель районного Собрания депутатов Виктор Зуев, благочинный церквей Невельского округа, настоятель собора Святой Троицы протоиерей Петр Нетреба. На митинге звучали стихи и песни.

Завершилось мероприятие возложением цветов к воинскому захоронению.