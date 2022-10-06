Руководство Северо-Западной транспортной прокуратуры посетило Великие Луки

18:21, 06 октября 2022, ПАИ

Заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Елена Ермолинская посетила Великие Луки с рабочим визитом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

На совещании с директором Псковского филиала ФГКУ Росгранстрой, представителем подрядчика, начальником таможенного поста, руководством государственных контрольных органов и Великолукским транспортным прокурором Елена Ермолинская обратила внимание на необходимость соблюдения условий государственного контракта и активизации мероприятий по строительству в 2022 году, а также подчеркнула важность обеспечения стабильного функционирования пункта пропуска. Великолукскому транспортному прокурору отдельно поручено усилить надзор для достижения целей государственного контракта.

Также Елена Ермолинская, начальник отдела за исполнением таможенного законодательства Андрей Голотин и коллектив Великолукской транспортной прокуратуры посетили памятник Александру Матросову и возложили цветы к Вечному огню.

В ведомстве отметили, что с начала 2022 года Великолукская транспортная прокуратура выявила 28 нарушений в сфере обустройства государственной границы и внесла 10 представлений, по результатам рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.