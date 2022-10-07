Михаил Ведерников: Помощь мобилизованным собирается адресно

02:53, 07 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области опубликовал новое видео из цикла "Своих не бросаем". В нём Михаил Ведерников уточнил, что находится на постоянной связи с командирами псковских подразделений.

«Необходимую помощь мы собираем и адресно отправляем по их информации. В этой части дополнительно докупать ничего не нужно. Будут запросы – будем оперативно решать. Понятно, что ситуация меняется. Давайте гибко реагировать на ту поддержку, которая действительно необходима», - заключил глава региона.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.